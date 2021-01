Gattuso ed il suo insostituibile, Hirving Lozano

Gennaro Gattuso in questo momento non ha tante certezze, il mister calabrese sta provando a trovare la quadra per far rendere i giocatori del Napoli al meglio; contro lo Spezia in Coppa Italia, almeno nei primi 45 minuti si è visto un 4-3-3 che pare dia più solidità ed equilibro alla squadra, tornati al 4-2-3-1 il Napoli è apparso più allungato e meno compatto tanto da subire 2 gol. Il mister in forza ai partenopei però sa di poter contare nella sua arma in più, Hirving Lozano, giocatore in questo momento insostituibile e sicuramente il più in forma nella rosa. Il mister ha preferito togliere il Chucky a fine primo tempo contro lo Spezia per farlo rifiatare perchè ormai in tutte le partite il Napoli e Gattuso hanno bisogno di lui.

Gattuso – Lozano un binomio che continua