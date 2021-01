FOTO – Koulibaly da leader vero: goal capolavoro e messaggio chiaro su Instagram

Dopo appena cinque minuti apre le danze ed inizia a scacciare via la crisi di questo Napoli troppo ‘impallato‘. Lo fa come lo farebbe un attaccante di razza, un ‘nove‘ vero, non di certo un difensore centrale: un palla orizzontale in area piccola troppo indietro per essere calciata non può che essere insaccata con un tacco di prima che può rendere solo in minima parte le qualità di cui dispone il gigante senegalese.

Come se non bastasse, ecco il messaggio da leader vero che il numero ventisei posta su Instagram: “Avanti, uniti! Contento per il mio gol e, soprattutto, del passaggio del turno“