“Sono triste se penso che mio nonno non possa essere più qui, ma credo che lui sia fiero di me in questo momento […] ti dedico questo goal, nono, sperando che tu ora sia in un posto migliore”.

Questa la dedica che Elmas, centrocampista numero sette della squadra azzurra, fa a suo nonno scomparso. Dopo la bellissima rete del due a zero, il macedone ha esultato indicando il cielo: