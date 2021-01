Ds Udinese – Llorente trattativa non semplice, doveva risolvere problemi col Napoli

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, durante la presentazione dell’ultimo acquisto friulano Fernando Llorente è intervenuto per fare il punto sulla trattativa. Ecco le parole del DS.

“Llorente è un campione e siamo felicissimi di accoglierlo. Ha vinto tutto in carriera, il Mondiale 2010 e l’Europeo 2012, oltre ad aver partecipato diverse volte alla Champions segnando gol decisivi tra i quali quelli da ex alla Juventus con il Siviglia. Non è stata una trattativa facile, perché il giocatore aveva qualche problema col suo club di provenienza, ma siamo riusciti a portarla a termine e ne siamo molto felici”