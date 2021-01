Di Marzio: “Il 4-3-3 è il modulo giusto. Vi spiego perché il Napoli è discontinuo”

In un’intervista rilasciata a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte, Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, ha fatto il punto della situazione in casa partenopea

“L’obiettivo del Napoli è ovviamente la Champions League, ma è difficile. In Coppa Italia abbiamo passato il turno ma l’obiettivo è la qualificazione in Champions. L’Atalanta gioca molto bene, si sta confermando e acquista i giocatori giusti, ha una società seria dove capiscono di calcio. Bakayoko è stanco, sta giocando ogni 3 giorni, bisognava metterlo a riposo. Per me il modulo 4-3-3 è quello giusto, il centrocampo era inesperto ma svelto. Lozano è in uno stato di grazia, si sacrifica, bisogna dire che Gattuso l’ha completamente trasformato. Ma sul modulo non si discute, Mertens non può giocare sottopunta e si devono fare delle scelte ben precise.



Zielinski fa una partita di altissimo livello per poi rimanere incantato in campo la seguente. Il Napoli è così discontinuo a causa della sua personalità. Bisogna prendere giocatori già vincenti, chi non ha mai giocato una finale è normale che se la faccia sotto. Benitez fa tutto lui, è un manager. A me piacciono sia De Zerbi che Juric, più il primo perché conosce tutti i giocatori e si fa comprare soltanto quelli scelti da lui, gioca come Guardiola. Juric invece è più pratico, e scaltro. Gattuso si adegua agli uomini a disposizione”.