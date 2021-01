Di Gennaro: “Il Napoli deve prima rinnovare il contratto a Gattuso e poi acquistare fiducia”

Antonio Di Gennaro è intervenuto a TMW Radio e ha espresso la sua riguardo la questione Gattuso e la situazione Napoli: “Biosgnerebbe rinnovare il contratto più che acquistare fiducia, la pesante sconfitta contro il Verona si è fatta sentire, il Napoli pecca di discontinuità ma questa volta ha nettamente perso. Gattuso si colpevolizza troppo perchè vuole difendere i ragazzi, ma così non va. Alla fine dei cicli si cambiano giocatori, non per forza gli allenatori, e penso che questa sia stata anche l’idea di Ancelotti quando era arrivato”