Umberto Chiariello a Radio Punto Nuovo rincara la dose di polemiche attorno alla figura di Gennaro Gattuso:

“Le parole di Gattuso? Rispondo a lui ed ai cosiddetti spalmatori di merda, come si chiamano in politica. Il signor Gattuso ha più volte minacciato le dimissioni, le ha date al Milan per far pagare il suo staff anche se il Milan non voleva procedere con Gattuso. Il 20 novembre scorso, dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan, Gattuso ha minacciato di lasciare la squadra, dichiarando di voler le dimissioni. Nel gennaio 2021 continua a dire che manca il veleno: se un allenatore dopo un anno esatto continua a dire che manca questo veleno, e tu allenatore ti rendi conto che hai fallito l’aggancio alla zona scudetto e visto che sei tu che minacciato le dimissioni, allora dovresti essere consequenziale.

Se invece il mister ritiene di dover ancora dare qualcosa a questa squadra vabene: gli azzurri non avranno partite facili d’ora in avanti, forse solo il Parma. Vedremo quanto sarà capace mister Gattuso.

Arrivare in semifinale di Coppa Italia è il minimo sindacale, ADL non ha mai pensato alle dimissioni di Gattuso: ad oggi il rinnovo non ci sarà, ma allo stesso tempo non vuole mandarlo via“.