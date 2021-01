Preoccupazione in casa Napoli per le condizioni di Dries Mertens, appena recuperato da un infortunio alla caviglia avvenuto a dicembre scorso contro l’Inter a San Siro, che lo ha tenuto fuori circa un mese. Il belga si è rivisto in campo prima nella clamorosa goleada alla Fiorentina, poi ieri sera nella sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, che ha visto gli azzurri passare il turno e approdare in semifinale. Sei gare senza di lui si fanno sentire.

Il belga però non è riuscito a finire la partita ieri sera contro lo Spezia giocando solo 42′: costretto ad uscire a pochi minuti dalla fine per evitare un aggravarsi della situazione. Fuori dal campo, il 33enne ha lasciato il Maradona con una borsa del ghiaccio sulla caviglia.