Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando il caso Gattuso e la fiducia data dalla società azzurra: “Nonostante l’Inter sia il flop europeo, la dirigenza non ha mai messo in discussione Conte come allenatore. A Napoli invece episodio completamente diverso. De Laurentiis ha fatto un tweet per rinnovare la fiducia a un tecnico potenzialmente terzo in campionato. Questo mostra che il primo a non credere in Gattuso è proprio il presidente Aurelio”.