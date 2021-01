Bazzani: “Troppo clamore sul Napoli, però manca una cosa”

Fabio Bazzani, ex attaccante, è intervenuto alla trasmissione Stadio Aperto, in onda su Tmw Radio, dove si è soffermato sul momento del Napoli:

“Non è la classifica che immaginavo: il Milan è primo con merito, ma era impronosticabile all’inizio. Per il resto niente di sorprendente, ci sta che la Juve abbia qualche difficoltà in più, così come l’Inter in alto non mi stupisce. Napoli e Lazio si stanno riprendendo tra alti e bassi, l’Atalanta e la Roma son lì”.

“Al Napoli manca quel pizzico di cattiveria mentale, quello che ti fa essere feroce sempre e saper reagire ad una finale di Supercoppa andata male senza accusare il colpo. Questa comunque è una stagione anomala, giocando così spesso fai fatica a ricaricare, e secondo me tutto questo clamore intorno al Napoli è eccessivo, anche perché la Supercoppa è stata decisa soprattutto dagli episodi. Tempo tre giorni e hanno incontrato un Verona che è la peggiore quando sei così, ed hanno perso, ma poi hanno risposto nuovamente. Tenere sempre la spina attaccata non è facile, ma è vero che il Napoli è bello da vedere e se non al top lascia qualcosa per strada”.