Auriemma: “De Laurentiis non vuole mandare via Gattuso”

Raffaele Auriemma, giornalita di fede partenopea, ha pubblicato un video sul suo canale Youtube dove si esprime a proposito delle voci che vedrebbero Gennaro Gattuso lontano da Napoli: “Per me De Laurentiis non manda via un allenatore perché perde un paio di partite, non l’ha mai fatto da quando è presidente. Se chiama Benitez è perché lui si informa, contatta protagonisti del calcio. Di recente ha chiamato anche Maldini per confrontarsi. È un presidente attivo che guarda alle sue cose. Non è un folle. AdL mandò via Ancelotti non perché non fosse un buon allenatore, ma perché non aveva la capacità di gestire l’ammutinamento. Ho la sensazione che l’allenatore non piaccia a qualcuno che vive nel mondo di Napoli, che fa l’osservatore delle cose del Napoli. Qualche voce stonata, qualche scribacchino di mezza tacca. È assurdo pensare che De Laurentiis, visti i risultati attuali, mandi via Gattuso”.