Al termine del match di Coppa Italia, Napoli-Spezia, che ha visto trionfare gli azzurri per 4 a 2, Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Rai: “La cosa più importante era passare il turno. L’abbiamo fatto e siamo contenti. Nel secondo tempo abbiamo lasciato troppi spazi. Ma alla fine andiamo noi in semifinale. Nello spogliatoio siamo tutti con il mister, le voci non ci interessano. Nel primo tempo abbiamo fatto vedere un ottimo calcio”.