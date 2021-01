TOP&FLOP – Il migliore ed il peggiore di Napoli Spezia

Si è appena conclusa per 4-2 la partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Napoli e Spezia, gli azzurri passano il turno ed affronteranno l’Atalanta in semifinale.

La redazione di MondoNapoli ha deciso di premiare come top Matteo Politano; gran gol e belle giocate, sempre frizzante ed ottima copertura anche in fase difensiva. Come flop la redazione ha deciso di menzionare Kostas Manolas, brutta disattenzione sul gol di Gyasi che è valso il 4-1 e la possibilità allo Spezia di aumentare la pressione