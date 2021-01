Statua Maradona, Ass. Borriello: “Daremo chiarimenti alla commissione, non è niente di grave. Vi spiego”

Presunta irregolarità ed incroci con ambienti ultrà in merito alla manifestazione di interesse lanciata dal Comune di Napoli per raccogliere idee e progetti per la realizzazione della statua per Diego Armando Maradona? A chiarire la situazione è stato l’assessore Ciro Borriello a Tele Club Italia:

“Indagini? È solo una richiesta di informazioni, non è niente di grave. Daremo chiarimenti a questa commissione con piacere. Quest’ultima molto orizzontale, che spazia dal sovrintendente agli sportivi, passando per i tifosi, ed una consulta di giornalisti sportivi che avranno l’onere di divulgare quanto deciso da questa commissione per poi far decidere ai cittadini. Perché qui la politica non decide niente, è stata la città a proporre la statua e l’intitolazione dello stadio a Maradona. Tutto questo per identificare la nostra città con il grande campione scomparso.

Sulla statua. “Diverse idee, un concorso di quest’ultime che si esaurirà a breve, ci sono anche artisti che propongono progetti. Oltre ad aver aperto un finanziamento popolare per promuovere sia la statua che il museo, la commissione valuterà anche questi progetti. Noi vogliamo far valere la volontà della società civile. Ovviamente in quest’ultima sono presenti i tifosi del Napoli”.