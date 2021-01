Pardo: “Il Napoli è in piena lotta in campionato, sarebbe sbagliato cacciare Gattuso”

Pierluigi Pardo, giornalista di DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio Crc sul momento in classifica del Napoli:

“Sarò controcorrente ma per me esonerare Gattuso sarebbe un grande errore, i risultati sono soddisfacenti, è poco mandare via un allenatore per così poche partite sbagliate. Chiaro è che se Gattuso di qui a 3 partite non dovesse vincerne neanche una allora le valutazioni da fare sarebbero oggettivamente diverse. Stesso dicasi per Giuntoli: conosciamo la linea societaria di De Laurentiis e il DS è privo di colpe”.