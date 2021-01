Dopo 18 mesi, venti presenze e tre reti, Fernando Llorente abbandona la causa azzurra per accasarsi all’Udinese.

Per lo spagnolo classe ’85 un biennale che lo legherà ai friulani fino al 2022.

L’Udinese, come precisato dal sito ufficiale del club partenopeo, hanno acquistato il cartellino dell’ex Juventus a titolo definitivo:

“La SSC Napoli ufficializza la cessione a titolo definitivo di Fernando Llorente all’Udinese”.