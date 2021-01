Il Mattino – Italiano ci proverà anche stasera, il tecnico che ammazza le big

Vincenzo Italiano verrà a Napoli per giocarsela anche questa sera.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, il tecnico dello Spezia ha quasi sempre fatto bene contro le big di Serie A nel girone d’andata. La sua squadra si trova a 18 punti ed a sole quattro lunghe sulla zona retrocessione ma non può ritenersi insoddisfatta per questo inizio stagione. Le statistiche parlano di una vittoria in rimonta contro il Napoli, un’eliminazione della Roma in Coppa Italia e sfide giocato a viso aperto in campionato contro Atalanta ed Inter.

Lo Spezia vuole sorprendere ancora, attenti ai liguri che non hanno dunque niente da perdere al Maradona.