Gianni Di Marzio ha parlato del Napoli e di ciò che manca alla squadra di Gattuso a TMW Radio:

“Nella rosa azzurra ci sono giocatori che non sono da Napoli, altri che corrono poco o che non trovano posizione, come Bakayoko. Gattuso fino a Verona aveva la difesa più forte del campionato, mi chiedo come sia stato possibile che la squadra sia andata così allo sbando”.