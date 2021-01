Diritti Tv – Novità Amazon, presa la decisione sulla Serie A

Importanti novità sul fronte trasmissioni. Secondo quanto riportato dal giornalista esperto del settore Marco Bellinazzo, ci sarebbero importanti novità in merito ai diritti tv:

“In merito al trienni 2021/2024 sono state aperte le buste contenenti le offerte delle singole emittenti: Danz avanza una candidatura forte insieme a Tim. Sky, invece, sarebbe più indietro rispetto alle prime due ma ha manifestato interesse per la trasmissione del nascente ‘Canale Serie A’. Novità Amazon: al momento il colosso dell’e-commerce non avrebbe presentato offerte per il calcio nazione (si invece per la Champions)”.