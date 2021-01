Decibel Bellini: “Cosa darei per risentire l’urlo dei 55mila napoletani…”

Daniele Decibel Bellini, speaker del Napoli, attraverso un tweet è apparso molto nostalgico alla mancanza dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona, con frasi al miele.

Di seguito il tweet in questione:

Che darei per tornare alla vita di prima, allo stadio pieno, al traffico per arrivarci, per continuare a sentire l’urlo di 55.000 fratelli napoletani, per cantare i cori, per vedere la gioia negli occhi dei bambini di fronte ai loro beniamini.❤️ 🏟 #Stadio #Speaker #TifosiNapoli pic.twitter.com/zzCsHsCriW— Decibel Bellini (@DecibelBellini) January 28, 2021