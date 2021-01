Negli ultimi giorni circola incessantemente la voce che il presidente, Aurelio de Laurentiis, aspetti le dimissioni da parte di mister Gattuso dopo le deludenti prestazioni offerte negli ultimi giorni e la mancanza di continuità mostrata durante la stagione in corso.

Secondo quando riportato da Tuttosport, il patron sarà allo stadio per smentire personalmente a Gattuso questa notizia. Dunque non ci sarà un vero e proprio cambiamento radicale in panchina, quantomeno non nell’immediato futuro. Sicuramente De Laurentiis chiede risposte, a partire da domani contro lo Spezia e poi nelle successive partite con Parma e Genoa. Domani il patron è atteso allo stadio per chiarire la situazione personalmente con Gattuso.