M’bala Nzola e Tommaso Pobega saltano il Napoli, e con loro Riccardo Saponara e Salva Ferrer. Per Piccoli stop prolungato dopo l’infortunio rimediato all’Olimpico contro la Roma.

Italiano quindi avrà una rosa ridotta in vista del match di domani sera contro il Napoli. Una piccola emergenza dunque, che non vieterà al tecnico di provare la seconda impresa al Maradona in poche settimane…

Fonte: Tuttosport