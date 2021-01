L’avventura di Gennaro Gattuso al Napoli potrebbe concludersi prima del previsto. La redazione di Sky Sport ha analizzato il momento del tecnico e quelle che sono, al momento, le considerazioni della società:

“Rino Gattuso sa che la sfida di Coppa Italia in programma giovedì sera alle 21 allo stadio Maradona contro lo Spezia è una di quelle da non fallire: in palio l’approdo del Napoli alla semifinale della competizione (contro la vincente della partita tra Lazio e Atalanta) e anche una parte del suo futuro. Quella contro la Spezia non sarà la gara decisiva per la sua panchina, ma la prima di una serie di incontri, Parma e la trasferta contro il Genoa, dai quali tutto l’ambiente Napoli attende una reazione e risposte importanti”.

De Laurentiis sta continuando a guardarsi intorno, alla ricerca del possibile sostituto: “Gattuso è e resta al momento l’allenatore del Napoli, anche se il presidente De Laurentiis continua nel suo lavoro esplorativo: il numero uno azzurro ha contattato Rafa Benitez (libero dopo la fine dell’avventura alla guida dei cinesi del Dalian) e Massimiliano Allegri e lo ha fatto anche per avere un punto di vista sulla situazione attuale del Napoli. Contatti con questi due allenatori che, ricordiamo, ci sono sempre stati durante le ultime stagioni ma ovviamente adesso la situazione relativa al futuro di Gattuso è da tenere in grande considerazione. Gattuso dunque chiamato a rispondere sul campo fin dalla gara contro lo Spezia: per il match di Coppa Italia sarà disponibile Petagna, che molto probabilmente partirà dal primo minuto nonostante qualche problemino fisico”.