Saranno giorni cruciali per Gattuso che vede il proprio destino appeso ad un filo o meglio due: Spezia e Parma. Il tecnico calabrese sa di aver bisogno di continuità per restare sulla panchina del Napoli anche per restare anche il prossimo anno.

Ecco quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica sulla questione Gattuso:

“La società chiede una vittoria contro lo Spezia, una partita cruciale per il prosieguo della stagione del Napoli, ma anche per Gennaro Gattuso che ha bisogno di trovare la giusta continuità per proteggere la sua panchina. Il fantasma nuovo allenatore potrà essere allontanato vincendo domani contro lo Spezia, qualificandosi alle semifinali di Coppa Italia. Il mister è convinto di poter ribaltare la situazione”.