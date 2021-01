Il periodo buio che sta attraversando il Napoli richiede impegno e concentrazione da parte di tutti. Sarà necessario svoltare e bisogna farlo velocemente per non ricadere in trappole come accaduto in passato.

Secondo quanto riportato da Repubblica, da stasera il Napoli andrà in ritiro per mantenere al massimo la concentrazione.

Sarà utile riunirsi tutti insieme per uscire da questo periodo complicato dopo la sconfitta in finale di Supercoppa e il mancato aggancio al terzo posto, rispettivamente contro Juventus e Verona.