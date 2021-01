Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ha in pugno il ds azzurro Giuntoli e mister Gattuso. Non ha intenzione di rinnovare nessun contratto e aspetta le loro dimissioni per non pagare altre spese. A Cristiano Giuntoli lo incolpa anche per il mercato sponda Bari. In questa situazione delicata, il numero uno del Napoli riscalda ancora di più gli animi alzando il muro sul rinnovo dei contratti