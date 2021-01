Il Napoli dopo la sconfitta contro il Verona è costretto a rialzarsi e farlo velocemente, a partire dal quarto di finale di Coppa Italia contro lo Spezia in programma giovedì al Maradona di Napoli. Occasione per gli azzurri per riscattarsi dalla sconfitta del 6 Gennaio, proprio contro lo Spezia, non sottovalutando la gara che nonostante le numerose assenze per i liguri potrebbe nascondere mille insidie.

Stando a quanto riportato da Il Roma, la tentazione dell’allenatore è tornare al vecchio modulo ovvero 4-3-3. Il modulo tanto cercato durante la gestione Ancelotti dagli addetti ai lavori, che lo stesso Gattuso utilizzò per portare a termine la stagione post ammutinamento. Un modulo che ha sempre dato certezze al Napoli e il mister Gattuso potrebbe proprio ripartire da lì per scacciare le voci sul suo esonero.