Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Televomero, ed ha parlato di un’aneddoto di mercato riguardante il Napoli: “Quanto Donadoni era alla guida del Napoli, chiamò Fabio Cannavaro. Ma Aurelio De Laurentiis si oppose. Infatti, il presidente disse che non avrebbe mai preso un calciatore al di sopra dei 30 anni. Per Cannavaro non sarebbe stato un problema di soldi”.