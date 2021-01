“Nella ripresa abbiamo fatto cose che non dovevamo fare”, è questa la frase di Gattuso nel post Verona sulla quale De Laurentiis è in cerca di chiarimenti.

Dalla rabbia di domenica sera per il 3-1 del Bentegodi, il presidente è passato alla fase della verifica, per capire se la squadra continua a seguire il suo coach. Niente ribaltone in panchina, però chiede risposte da Gattuso e dalla squadra.

Fonte: Tuttosport