“La tentazione del cinepresidente, sempre la stessa: buttarla in commedia, di Natale ovviamente. La storia tra Aurelio De Laurentiis e i gioielli del suo Napoli è un enorme cinepanettone fatto di amori, sberle, tradimenti, pernacchie”.

Così questa mattina la Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione allenatore in casa Napoli, non lesinando giudizi forti sul modus operandi del presidente del club partenopeo. Tornando indietro nel tempo, il quotidiano paragona l’addio a Benitez con la commedia “Colpi di fulmini”, col ritorno di fiamma di questi giorni. Per Mazzarri invece “Manuale d’ Amore” di Veronesi. «Se la moglie decide di andare a letto con un altro…», disse ADL riferendosi alla tentazione interista di Walter, qualche mese prima di lasciare Napoli nel 2013. “Camera d’albergo” infine per Sarri, a causa della nefasta Firenze.

Non mancano riferimenti a Carlo Ancelotti, Edinson Cavani, Gonzalo Higuain e Pepe Reina. Un Napoli dunque cinematografico…