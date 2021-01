Rino Cesarano, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ecco quanto emerge dalle sue parole:

“Non bisogna drammatizzare più di tanto. Però bisogna trovare soluzioni concrete per uscire da questo momento. Bakayoko in campo contro il Verona camminava. Ma c’è ancora tempo per rialzarsi e migliorare”.