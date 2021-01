Domani il Napoli affronterà lo Spezia nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Sarà una partita da ricordare per Gennaro Acampora, napoletano che, nel 2006, faceva il raccattapalle al San Paolo essendo nelle giovanili azzurre. Il classe ’94, dopo aver saltato la sfida di campionato a causa del Covid-19, avrà la possibilità di scendere in campo nel nuovo stadio Diego Armando Maradona. A riportarlo, l’edizione odierna del Corriere dello Sport.