CdM – Llorente all’Udinese: il bilancio dello spagnolo in un anno e mezzo di Napoli

Fernando Llorente lascia Napoli dopo un anno e mezzo ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell’Udinese. L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto un bilancio sull’avventura in azzurro dell’attaccante spagnolo:

“In un anno e mezzo di Napoli ha raccolto solo 24 presenze (4 quest’anno) e quattro reti. Tra i suoi gol, indimenticabile quello del 2-0 al Liverpool in Champions League, risultato con il quale il Napoli ha battuto gli inglese in una vittoria storica. Ora è pronto a trasferirsi all’Udinese di Gotti, per lui un contratto di un anno e mezzo”.