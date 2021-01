Negli ultimi giorni Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha portato a termine alcune cessioni eccellenti ottenendo un importante riduzione del monte ingaggi.

Ecco quanto riportato nell’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, soffermatosi sugli ultimi movimenti in uscita del Napoli:

“Dopo Arkadiusz Milik ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia, è arrivato il momento anche di Fernando Llorente e Kevin Malcuit. L’obiettivo del direttore sportivo azzurro è quello di togliere gli esuberi dalla rosa riducendo di conseguenza anche il monte ingaggi, soprattutto con i giocatori che sono al margine di questo progetto. In totale raggiunta quota tre cessioni in questa sessione di mercato”