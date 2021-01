Cagni su ADL-Gattuso: ”Non si vince senza leader”

Gigi Cagni, ex allenatore di Sampdoria e Brescia, è intervenuto nella puntata ”Maracanà” in onda su ”TMW Radio”, commentando l’attuale situazione in casa Napoli, facendo una critica al presidente De Laurentiis riguardo la gestione di Gattuso. Le sue parole:

”Non capisco De Laurentiis. Se vuoi screditare il tecnico, fai quello che stai facendo. In un anno solare ha fatto molto bene, poi ci sono alti e bassi, ma non puoi pretendere di più da una squadra che non ha leader. Non puoi vincere senza leader in campo, può andare qualsiasi allenatore ma i risultati sarebbero gli stessi”