Raffaele Auriemma, nel corso di “Si gonfia la rete”, si è soffermato sul tema Gattuso: “Arrivati a questo punto, De Laurentiis deve prendere la situazione in mano è dire la verità su Gattuso. Quindi, o smentisce le voci secondo le quali stia attendendo le sue dimissioni, oppure lo manda via. Questa situazione in bilico porta solo effetti negativi”.