Ag. Verde: “Daniele sta bene ed è carico. Napoli? Vi spiego i problemi degli azzurri”

Luigi Lauro, agente dell’attaccante dello Spezia Daniele Verde, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo. Ecco le sue parole:

“Daniele sta bene, ha recuperato ed è carico per domani. Credo che domani vedremo una partita interessante. Italiano ha trasmesso allo Spezia una certa mentalità, ossia quella di dare il 100% sempre. Per il Napoli non sarà una passeggiata. Gli azzurri sfidano una squadra unita, e con l’unione del gruppo si possono raggiungere grandi risultati. Forse a Gattuso e ai suoi manca un po’ di fortuna, nelle partite in cui si fanno venti tiri in porta non è sempre colpa del mister. Ma penso che al Napoli manchi anche la serenità: deve imparare a dimenticare le sconfitte (o gli errori come nel caso del rigore di Insigne) e andare avanti”.