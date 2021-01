In seguito al battibecco avuto con l’arbitro Maresca, in occasione di Udinese-Inter, Antonio Conte è stato espulso anzitempo assieme al suo vice Gabriele Oriali. Questa mattina il Giudice Sportivo ha deciso di squalificare l’allenatore nerazzurro per due giornate con l’aggiunta di un’ammenda pari a 20mila euro. Sanzionato anche Gabriele Oriali con una multa di 5mila euro, dopo aver rivolto frasi irrispettose nei confronti del direttore di gara.