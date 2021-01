UFFICIALE – Il Consiglio dei ministri approva il decreto salva Coni: i dettagli per le prossime Olimpiadi!

Dopo ore e ore di trattative è arrivata l’ufficialità per l’autonomia del Coni. L’impresa è stata più difficile del previsto dato che, durante il Consiglio dei ministri, le forze politiche e i ministri stessi erano in completo disaccordo sui contenuti. Solo l’intervento in corso d’opera del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha permesso a tutti di trovarsi d’accordo! Salvo quindi alle prossime Olimpiadi sia il tricolore che l’inno di Mameli, a serio rischio dopo i disguidi dei giorni scorsi che c’erano stati tra i ministri e i membri del Coni.