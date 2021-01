Il Benevento è a un passo dal rinforzo in attacco, si tratta di Adolfo Gaich. È un attaccante argentino classe ’99, soprannominato il Tanque per il suo fisico (è alto un metro e novanta). Ex San Lorenzo, gioca nel CSKA Mosca dallo scorso agosto ma in Russia non ha trovato fortuna, segnando un solo gol in Europa League e nessuno in campionato.