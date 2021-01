Come riportato da La Repubblica, nella gara contro lo Spezia di giovedì sera valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in attacco ci sarà, molto probabilmente, ancora una volta Andrea Petagna. Victor Osimhen e Dries Mertens, infatti, non sono ancora al meglio e siederanno inizialmente in panchina, ma potrebbero subentrare a gara in corso come già accaduto a Verona.