D’ Aversa che ha chiesto alla dirigenza un profilo diverso da Vazquez, un obiettivo invece gradito all’ ex tecnico Liverani. È nata così l’ idea di andare su un esterno offensivo come Ounas, chiuso al Cagliari. La strada per il francese è complicata: va risolto infatti prima l’ accordo trovato in estate tra i sardi e gli azzurri e andrà cercata la formula giusta (e le cifre giuste) per convincere De Laurentiis.

Ounas può essere il jolly last minute di Krause per D’ Aversa.

Fonte: Gazzetta dello Sport