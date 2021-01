Napoli nella top 20 d’Europa per ricavi, ma le perdite a causa del Covid restano consistenti

Che il calcio ai tempi del Covid fosse in sofferenza ormai l’ avevamo capito. Ora ce lo spiega anche, dati alla mano, l’ annuale Football Money League 2021 della Deloitte, cioè lo studio annuale sui club più ricchi d’ Europa per ricavi. I top 20 in classifica non cambiano molto rispetto al passato. Quello che muta, e di tanto, sono gli introiti: con una contrazione di 1,1 miliardi di euro, passando dai 9,3 miliardi di ricavi del 2018-19 agli 8,2 del 2019-20, quasi il 12 per cento in meno in una stagione. Una botta pazzesca per i bilanci dei grandi d’ Europa. Minori introiti dovuti a una riduzione di 937 milioni di euro dei proventi dei diritti tv, a causa del differimento delle entrate e degli sconti concessi ai broadcaster; un crollo di 257 milioni (-17%) dei ricavi da stadio, cioè alla mancanza di pubblico e quindi alla vendita dei biglietti.

Il Napoli, al 19° posto (era 20°), ha registrato un fatturato di 176,3 mln, rispetto ai 207 precedenti in flessione quasi del 15% (-31 mln) rispetto al 2019. Gli introiti dei diritti tv, che costituiscono il 72% delle entrate del club, sono diminuiti di 17,7 milioni (-12%). Ciò è dovuto in parte al peggioramento dei risultati sportivi. I ricavi commerciali sono diminuiti di 10,6 milioni, nonostante il rinnovo della partnership con Kappa fino alla fine del 2021-22.

Fonte: Gazzetta dello Sport