Stefano Pioli dopo l’eliminazione del Milan ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter, ha parlato così:

“Sono adulti e vaccinati: non so cosa si siano detti, può capitare. Bisogna passarci sopra e pensare alla prossima. La differenza oggi l’ha fatta il rosso, non la panchina dell’Inter: in 11 contro 11 era una partita aperta ed eravamo in vantaggio. Ibra si è fatto un po’ prendere dalla voglia di aiutare la squadra, sul secondo fallo forse poteva rallentare la corsa“.