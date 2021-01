Il giornalista Carmine Martino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha detto la sua sulla situazione degli azzurri e di Gennaro Gattuso:

“Non bisogna buttare la croce sull’allenatore di turno. Il Napoli ha bisogno di nuove figure di riferimento anche per trovare soluzioni quando subentrano dei problemi. Io non voglio dire che Gattuso non abbia responsabilità, soprattutto nell’ultima partita ha commesso errori, ma tutti sbagliano, non possiamo dire che è tutta colpa di Gattuso”.