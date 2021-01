Nel tentativo di reperire sul mercato un centrocampista centrale i granata hanno bussato alla porta del Napoli per Lobotka. Pagato ben 20 milioni più bonus al Celta Vigo, una cifra alta considerate le prestazioni non esaltanti offerte in Campania.

Nel Toro si sarebbe magari potuto rilanciare, ma la società non ha ritenuto congruo dover sborsare sui 15 milioni, tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio, per acquistarlo dal Napoli (a una cifra superiore, ma non di troppo, in estate i granata si sarebbero potuti assicurare

Torreira, il grande sogno di Giampaolo per il quale invece sarebbe valsa la pena investire).

Fonte: Tuttosport