Iezzo: “Gattuso ha meno colpe di tutti! Alternanza dei portieri? Non fa bene a Meret”

L’ex portiere Gennaro Iezzo ha parlato ai microfoni di Radio Marte di Gennaro Gattuso, facendo il punto anche sui portieri del Napoli.

“Gattuso? Ha meno colpe di tutti, se la squadra non ha la cattiveria per vincere le partite non bisogna prendersela con lui. La partita persa in Supercoppa può portare malumore ma non si possono vedere certe situazioni in campo. Una squadra che punta alla Champions League non può permettersi di fare certi errori. Quando dalla C arrivammo alla Champions ci furono momenti difficili dove una visita del Presidente faceva sempre bene”.

“L’alternanza dei portieri? A Meret non fa bene, bisognerebbe gestire certe cose in maniera diversa. Anche con Milik abbiamo visto che certi giocatori non si possono portare a scadenza. In questo momento la società non sta operando in maniera perfetta”.