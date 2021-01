Dopo quasi tre mesi dall’ultima apparizione, Victor Osimhen, domenica, a Verona, è sceso in campo nei minuti finali del match. L’attaccante non era in buone condizioni, per cui non ha inciso per niente sulla partita. C’è, però, un dato che in tanti hanno notato. Il nigeriano sembra aver perso il suo sorriso e la sua positività, che trasmetteva a tutti ad inizio anno. Il suo stato d’animo potrebbe derivare da ciò che sta accadendo nello spogliatoio.