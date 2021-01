Gazzetta – ADL-Gattuso, il feeling si è rotto: Rino ha 10 giorni per convincere

Il silenzio, un feeling che non c’è più fra Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro è deluso dai risultati e per la qualità di gioco proposta dalla squadra. Ad oggi non si parla di addio, ma Gattuso ha a disposizione tre partite per convincere: Spezia, Parma e Genoa. Una volta terminato questo mini-ciclo, De Laurentiis farà le proprie considerazioni e prenderà decisioni. Lo scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.