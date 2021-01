Gattuso, la prima vera riunione post-Verona con la squadra è prevista oggi! Le ultime sulle condizioni di Osimhen e Mertens

Il clima in casa Napoli non è dei migliori. Dopo le sconfitte contro Juventus e Verona, i ragazzi di Gattuso hanno l’umore a pezzi. Gattuso ha rimandato ad oggi ogni tipo di discorso post Bentegodi, ieri lavoro di scarico per chi ha giocato domenica. Rino, comunque, non mollerà e non lascerà nulla al caso, e lavora per le sfide che lo attendono nei prossimi 10 giorni (importanti per il suo futuro). L’edizione odierna di Tuttosport scrive su come si è svolta la giornata di ieri e cosa aspetta oggi agli azzurri:

“Gattuso ha personalmente guidato la seduta di allenamento di quelli che hanno giocato poco o non hanno giocato per nulla al Bentegodi. Ha parlato a lungo con il dottor Canonico per capire come stanno Osimhen e di Mertens, le cui condizioni sono ancora precarie. Il resto della squadra, alle prese con massaggi e qualche seduta di scarico, è stato per poco con il tecnico. Nessun discorso particolare: i calciatori hanno l’umore a pezzi ed è questo un altro aspetto preoccupante. Come il loro silenzio. Perché Gattuso non vuole processi e non vuole farne: quando si vince c’è sempre qualcosa che non va, ma quando si perde come a Verona gli errori sono talmente evidenti che non c’è bisogno di stare lì a sottolinearli subito. La squadra va via all’ ora di pranzo mentre Gattuso e lo staff restano incollati alle tv per vedere i video e prepararli per questa mattina: perché la prima vera riunione post-Verona è prevista per oggi”.